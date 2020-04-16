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В Москве задержан оперативник центрального аппарата ФТС по делу об особо крупной взятке

Следствие просит Мещанский районный суд арестовать оперуполномоченного

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали в Москве оперуполномоченного ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева. Как уточнили в четверг ТАСС в пресс-службе Мещанского суда Москвы, следствие просит его арестовать по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

"В Мещанский районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Князева Юрия Николаевича меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина. 

По ее словам, Князев подозревается в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают наказание от восьми до 15 лет и от семи до 12 лет лишения свободы соответственно, со штрафом в размере от 1 млн до 3 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Князев около трех лет до перехода в центральный аппарат ФТС был начальником центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу. 

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