С адвокатов обвиняемого в растрате экс-главы "Метростроя" взяли подписку о неразглашении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Следствие взяло подписку о неразглашении с адвокатов бывшего главы "Метростроя" Николая Александрова, арестованного в рамках расследования второго для него дела о растрате. Об этом ТАСС в четверг сообщил один из его адвокатов Александр Олин.

"Взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал защитник.

В конце декабря прошлого года Александров был заключен под стражу по делу о растрате средств ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". В январе по решению суда он был отпущен под домашний арест. В начале апреля его по ходатайству следствия заключили под стражу по второму уголовному делу о растрате.

По версии следствия, Александров обеспечил подписание от лица УПТК филиал ОАО "Метрострой" договоров цессии с ООО "Циклон КЗС" на заведомо невыгодных для "Метростроя" условиях, согласно которым совокупный долг ООО "Метропаркинг" в размере более чем 729 млн рублей переходит к ООО "Циклон КЗС" с заранее определенной Александровым ценой уступки 70%.

"Метрострой" потерял право требования долга и имущества ООО "Метропаркинг", в том числе спортивного клуба. Разницу в 30% от выплаты долга Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе. Действия обвиняемого, по версии следствия, были направлены на причинение ущерба ОАО "Метрострой".

Источник в следственных органах ранее рассказал ТАСС, что по новому уголовному делу показания на Александрова дали в том числе двое фигурантов первого дела - Олег Кузьменко и Анатолий Болотов. Собеседник агентства также добавлял, что, по данным следствия, Александров, будучи главой "Метростроя", запрещал подчиненным предпринимать какие-либо меры по пресечению противоправной деятельности. Болотов заявил следствию о поступивших в его адрес угрозах со стороны представителей Александрова.

О первом уголовном деле экс-главы "Метростроя"

Что касается первого уголовного дела, то, как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Олегом Кузьменко (руководитель управления производственно-технологической комплектации, филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014-го.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.