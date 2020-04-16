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Самолет МиГ-31 ВВС Казахстана разбился близ аэропорта Караганды

Как сообщает Минобороны страны, экипаж катапультировался, летчики живы

НУР-СУЛТАН, 16 апреля. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана разбился близ аэропорта Караганды, экипаж катапультировался. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства обороны республики.

По ее данным, авария произошла "в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства". Инцидент произошел южнее аэродрома Караганды. "После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле в сторону от населенного пункта и, убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы", - рассказали в пресс-службе.

Приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место прибыл отряд поисково-спасательной службы Военно-воздушных сил Казахстана.

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