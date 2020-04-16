Из-за сильного ветра в Чернобыльской зоне появились новые очаги тления древесины

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Сильные порывы ветра стали причиной появления новых очагов тления сухой древесины вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения силы и средства ГСЧС продолжают пролив отдельных участков, где наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня обстановка осложнилась и появились новые три очага тления", - говорится в сообщении. Однако, по данным спасателей, новые очаги тления "не являются масштабными и не имеют угрожающий характер". Отсутствует также угроза для таких критических объектов, как "Укрытие", "Вектор" и другие. Радиационный фон по Киеву и Киевской области, добавили в ГСЧС, также в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

К тушению очагов тления на территории Корогодского, Дитятковского, Парышивского и Денисовицкого лесничеств в Чернобыльской зоне привлечены более 1 тыс. человек и 120 единиц техники.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.