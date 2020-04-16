Следователи возбудили дело против подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание доложить о ходе расследования уголовного дела о предотвращении нападения несовершеннолетнего подростка на учебное заведение, который был задержан в Красноярске", - сказали в СК.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, в Красноярске задержали 14-летнего подростка. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.