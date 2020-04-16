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Суд арестовал оперативника Московской областной таможни по делу о взятке

Он арестован на два месяца

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни Юрия Князева, задержанного по подозрению в получении взятки и посредничестве в даче взятки в особо крупном размере.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, он арестован на два месяца.

"Постановлением Мещанского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании ареста в отношении Князева Ю. Н. на срок до 13 июня", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Князев обвиняется в получении 1 млн рублей взятки за оформление товара для индивидуального предпринимателя, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России получил через посредника денежные средства в сумме свыше 1 млн рублей за беспрепятственное таможенное оформление товарных партий, поступивших в адрес индивидуального предпринимателя", - сказала Марковская.

Она уточнила, что посреднику также предъявлено обвинение. 

Сотрудник таможни и посредник в зависимости от роли каждого обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). 

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Князев около трех лет до перехода в ФТС был начальником центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу.

В новость были внесены изменения - (19:07 мск) - добавлены подробности. 

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