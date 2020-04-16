Полицейские изъяли оружие и боеприпасы в частном доме в Ульяновске

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли в частном доме в Ульяновске гранатомет, несколько гранат и другое оружие во время обысков. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД, распространенном в четверг.

"В частном доме полицейские изъяли автоматическое оружие, обрезы охотничьих ружей, гранатомет, несколько гранат", - говорится в сообщении.

В хранении оружия полицейские подозревают двух местных жителей, которые могут быть причастны к кражам имущества из гаражей. Помимо оружия, у них обнаружены велосипеды, инструменты и другие вещи, украденные из гаражей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.