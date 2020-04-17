Обвиняемого в насилии над дочерью в Ленобласти многодетного отца проверяют на вменяемость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Многодетный отец Андрей Бовт направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой должны ответить на вопрос о его вменяемости в рамках расследования дела об изнасиловании дочери и хранении оружия в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

"Он направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, находится в стационаре одной из больниц", - сказал собеседник агентства.

Гатчинский городской суд на два месяца продлил Бовту срок содержания под стражей. Самого Бовта в суде не было. Ранее ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ по области сообщал, что он признал вину в части хранения оружия, а в части изнасилования многодетный отец не согласился с обвинением. Кроме того, в начале этого года в Гатчинский городской суд поступили документы о лишении родительских прав сожительницы Бовта - матери детей.

16 декабря в доме многодетной семьи из Гатчины в Ленинградской области был изъят арсенал оружия, в том числе автоматы, пистолеты и большое количество боеприпасов. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом по подозрению в насилии над несовершеннолетней дочерью был задержан, а позже арестован по решению суда сожитель матери детей Андрей Бовт. Позже следствие заявило, что инкриминирует ему несколько статей УК РФ ("Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста", "Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении того же лица", "Незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ").

Правоохранительные органы получили сведения о фактах изнасилования в многодетной семье из Гатчины от подруги матери потерпевшей девочки. Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что в рамках допроса многодетная мать заявила, что знала от дочери о неоднократных фактах насилия со стороны своего сожителя. При этом в правоохранительные органы она не стала обращаться, потому что опасалась за свое здоровье, а также за остальных детей.