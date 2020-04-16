Посредник по делу оперативника ФТС о взятках в €27 тыс. отправлен под домашний арест

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы отправил под домашний арест жителя столицы Андрея Кирияна, признавшего вину в посредничестве во взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева. Как уточнил ТАСС близкий к следствию источник, сумма двух взяток - €,27,1 тыс., что составляет почти 2,2 млн рублей и является особо крупным размером.

"Под домашний арест по делу Князева Мещанским судом в четверг до той же даты, до которой был арестован ранее оперативник таможни ФТС, отправлен безработный Кириян А. А. Сумма первой взятки, переданной должностному лицу ФТС, составила €,13,9 тыс., а после задержания Кирияна сотрудниками правоохранительных органов он признал вину в посредничестве во взяточничестве и принял участие в оперативном эксперименте следствия, передав вторую взятку в размере €,13,2 тыс.", - рассказал собеседник агентства. Он напомнил, что Кириян обвиняется в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Юрий Князев был задержан 15 апреля и допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкции инкриминируемой ему статьи предусматривают наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, со штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Мещанский суд в четверг отправил его в СИЗО на срок до 13 июня.

По данным следствия, 1 апреля безработный житель столицы Кириян по ранее достигнутой договоренности с должностным лицом ФТС Князевым и двумя индивидуальными предпринимателями получил от одного из бизнесменов €13 900 и передал их взяткополучателю "за оказание содействия в снятии рисков" с ИП "Орлов Д. С." и ИП "Осипова А. В." для беспрепятственного таможенного оформления товарных партий, поступающих в адрес предпринимателей. За свои посреднические услуги Кириян получил от Орлова 334 тыс. рублей.

14 апреля посредник во взяточничестве получил для передачи должностному лицу ФТС от предпринимателя Орлова еще €13 200, а за свои услуги - €3800, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов и передал Князеву вторую взятку уже под их контролем. Таким образом, Князев был задержан с поличным.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Юрий Князев около трех лет до перехода в центральный аппарат ФТС был начальником центра лицензионно-разрешительной работы управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Чукотскому автономному округу.