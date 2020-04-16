Готовившего нападение на школу в Красноярске подростка подозревают в подготовке теракта

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Подросток, готовивший нападение на школу в Красноярске, подозревается в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, проживающего с родителями в Красноярске. Подросток подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств)", - сообщили в СК.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин поручить доложить о ходе расследования уголовного дела.

По данным СК, подросток в январе задумал совершить теракт в школе с использованием самодельных взрывных устройств и обреза охотничьего ружья. Он нашел в интернете инструкцию по изготовлению СВУ, изучил конструкцию и изготовил их, спрятав в надворной постройке, принадлежащей его отцу. Сотрудники ФСБ изъяли у него СВУ, обрез охотничьего ружья 16 калибра и 19 патронов к нему. Сейчас следствие устанавливает причины и условия, способствовавшие подготовке нападения.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей ФСБ России, в Красноярске задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.