В Калмыкии обнаружили нелегальные "криптофермы"

ЭЛИСТА, 17 апреля. /ТАСС/. Жители Калмыкии подозреваются в незаконном подключении к электросетям для создания ферм по добыче криптовалюты, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщает пресс-служба МВД по республике.

"Двое жителей Элисты подозреваются в несанкционированном подключении к электросетям и установке специального энергозатратного оборудования для добычи криптовалюты на двух объектах города. По предварительной информации, ущерб для энергоснабжающей компании составил свыше 1 млн рублей. Следственной частью следственного отдела МВД по Республике Калмыкия в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. "а", "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, в крупном размере"). Санкция статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа.

"При силовой поддержке спецподразделения СОБР регионального управления Росгвардии проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых оперативниками были изъяты вещественные доказательства, указывающие на причастность к организации противоправной деятельности двух жителей Калмыкии. Расследование уголовного дела продолжается", - отмечается в сообщении.