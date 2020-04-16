Адвокат сообщил, что следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова

МОСКВА, 16 апреля./ТАСС/. Следственные действия с задержанным в Москве адвокатом Александром Вершининым не связаны с делом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Абызова Александр Аснис.

"Следственные действия, которые проводятся с адвокатом Вершининым, никак не связаны с делом Михаила Абызова", - сказал он.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Вершинин задержан по подозрению в мошенничестве. Другой источник информировал, что Вершинина допрашивают, решается вопрос об избрании меры пресечения. Адвокат Алексей Кирсанов подтвердил ТАСС задержание Вершинина.

Александр Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.