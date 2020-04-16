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Дым от пожаров в чернобыльской зоне зафиксировали в Киеве

В мэрии Киева призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу

КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали задымленность и наличие продуктов горения в воздухе Киева из-за тления древесины вблизи Чернобыльской АЭС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Киевской городской администрации.

"В столице наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения", - говорится в сообщении.

Основной причиной специалисты называют "пожары в Чернобыльской зоне и в Житомирской области, а также северо-западный ветер". В мэрии Киева призвали жителей закрыть окна и не выходить на улицу. Радиационный фон в украинской столице, утверждают в пресс-службе мэрии, находится в пределах нормы.

Ранее в четверг Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о появлении новых очагов тления сухой древесины вблизи Чернобыльской АЭС из-за сильных порывов ветра. Однако, по данным спасателей, новые очаги тления "не являются масштабными и не имеют угрожающий характер". Радиационный фон в Киеве и Киевской области, как сообщили в ГСЧС, в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 сел, жители которых были эвакуированы после аварии на АЭС в 1986 году. Возгорание пошло на спад после дождей, которые начались вечером 13 апреля. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 14 апреля сообщили, что пожар в зоне отчуждения потушен, но понадобится еще несколько дней, чтобы полностью прекратилось тление. Полицейские уже задержали несколько подозреваемых в нарушении правил обращения с огнем, идут следственные действия.

Лесные пожары охватили и Житомирскую область. По данным ГСЧС, 16 апреля в регионе зафиксировано 48 случаев. Всего, по данным спасателей, к этому времени в Житомирской области выгорели около 50 гектаров леса.

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Украина
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