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СМИ: в Канаде небольшой самолет совершил аварийную посадку на автотрассу

В результате инцидента никто не пострадал

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на одной из автомобильных трасс недалеко от канадского города Квебек-Сити (провинция Квебек). Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По информации полиции, у самолета Piper PA-28 Cherokee возникли проблемы, характер которых не уточняется, когда он находился в нескольких километрах от местного аэропорта. Пилот принял решение посадить самолет на ближайшую трассу, что ему удалось сделать без происшествий, так как на шоссе почти не было автомобилей.

В результате инцидента никто не пострадал, но автотрасса в одном направлении была закрыта около часа. За это время прибывшие пожарные и эвакуатор смогли убрать самолет с дороги.

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Канада
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