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ФСБ: подросток перенес дату теракта в красноярской школе из-за дистанционного обучения

У 14-летнего подозреваемого изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и записи о планируемом преступлении
Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Подросток из Красноярска, готовивший нападение на школу, перенес срок теракта из-за перехода учебных учреждений на дистанционный формат. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.

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В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу. У него изъяли обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.

"По причине переноса учебного процесса в дистанционный формат подросток принял решение об изменении даты террористического акта на более поздний период", - сообщили в региональном управлении ФСБ.

В пресс-службе отметили, что он готовил нападение на протяжении четырех месяцев.

СК в отношении подростка было возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывных устройств").

Теги
РоссияКрасноярский край
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