Япония и США провели расследование инцидента на американской базе на Окинаве

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Япония и США провели совместное расследование инцидента с выбросом ядовитых веществ на американской авиабазе морской пехоты Футэмма на южном острове Окинава. Как сообщило в пятницу агентство Kyodo, об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно.

Каких-либо деталей на этот счет он не привел. Ранее заместитель губернатор Окинавы Киитиро Дзяхана встретился с руководством базы и выразил протест в связи с происшествием.

10 апреля на аэродроме морской пехоты Футэмма произошел неконтролируемый выброс противопожарной массы, содержащей опасные для человека фторорганические соединения. Всего из хранилищ на территорию аэродрома вытекло порядка 143 тыс. литров жидкости. Японо-американское соглашение от 2015 года предусматривает допуск японских властей на военные базы США в случае инцидентов, угрожающих окружающей среде.

Власти Окинавы давно требуют ликвидации авиабазы Футэмма в густонаселенном городе Гинован, на которой периодически происходят различные инциденты. Вашингтон и Токио договорились перенести ее в более пустынный район на северо-западе Окинавы, но такой вариант тоже отвергает местная администрация. На этом острове сосредоточено 70% площади всех американских военных объектов в Японии.