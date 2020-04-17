В центре Москвы загорелся жилой дом 1910 года постройки

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пожар на площади 100 кв. м произошел в пятиэтажном жилом доме прошлого века постройки недалеко от Арбата, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В 06:03 поступила заявка на задымление в подъезде по адресу: ул. Б. Молчановка, 17. Здание пятиэтажное жилое с двумя мансардными этажами. Происходит возгорание перекрытий перегородок между 1, 2, 3 и 4 этажами. Площадь загорания около 100 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - рассказали в пресс-службе. Там также добавили, что часть людей эвакуировалась самостоятельно.

По информации открытых источников, здание по этому адресу было построено в 1910 году архитектором Л. А. Херсонским и использовалось как доходный дом.