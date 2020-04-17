Адвокату Абызова предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере адвокату экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Кирсанов.

"Вершинину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Сегодня ему изберут меру пресечения", - сказал Кирсанов, отметив, что следственные действия с Вершининым продолжались всю ночь и идут в настоящий момент.

Раннее сообщалось о задержании Вершинина. Александр Вершинин также был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Кроме того, он представлял интересы бывшего майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.