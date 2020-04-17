Суд в Крыму приговорил к колонии трех участников ОПГ за вымогательство

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд за вымогательство денег у военнослужащего приговорил на сроки от 2 до 2,5 года трех членов этнической преступной группы, задержанных сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Крымский гарнизонный военный суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом преступлении. В зависимости от роли каждого одному из обвиняемых назначено наказание в виде двух с половиной лет, двум другим - два года лишение свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что подсудимые под надуманным предлогом на протяжении нескольких недель с применением насилия требовали от военнослужащего передачи принадлежащих ему денежных средств. В случае отказа от выполнения поставленных требований в обозначенный срок мужчине угрожали физической расправой.

В сентябре 2019 года двое членов преступной группы были задержаны в Крыму с поличным при получении денежных средств от военнослужащего, третий член ОПГ задержан правоохранителями в Челябинске. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия").