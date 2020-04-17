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В Казахстане приостановили полеты истребителей МиГ-31

Это произошло после крушения истребителя ВВС Казахстана 16 апреля недалеко от аэропорта Караганды

НУР-СУЛТАН, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Казахстана приостановили полеты самолетов МиГ-31 после крушения истребителя данного типа в четверг близ Караганды. Об этом сообщил главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС Казахстана Нурлан Орманбетов на брифинге в пятницу.

"На сегодняшний день полеты самолетов МиГ-31 приостановлены до выяснения причин аварии", - рассказал Орманбетов. Он напомнил, что министерством обороны республики назначена комиссия по расследованию данного авиационного происшествия, которая уже приступила к работе.

"Работает специальная комиссия, которая определит причины отказа или неисправности авиационной техники, отработает все возможные версии и вынесет заключение. Сейчас рассматриваются несколько версий, в том числе отказ авиационной техники в полете, воздействие внешних факторов. Также не исключается здесь человеческий фактор", - сказал Орманбетов.

По его словам, экипаж воздушного судна действовал грамотно и принял меры для минимизации ущерба. "Видимо, из-за отказа авиационной техники произошел такой аварийный случай", - констатировал Орманбетов.

"Для объективности и установления истинных причин аварии к расследованию будут привлечены представители предприятия - разработчика данного самолета, изготовителя и представители предприятия, проводившего капитальный ремонт самолета", - добавил главнокомандующий Силами воздушной обороны.

По его словам, данный истребитель был выпущен в марте 1991 года авиационным заводом "Сокол" в Нижнем Новгороде и на момент аварии находился в эксплуатации 29 лет. "Назначенный ресурс самого самолета - 30 лет, то есть ресурс истекает в 2021 году. 19 ноября 2013 года данный самолет прошел плановый капитальный ремонт на 514-м авиаремонтном заводе в городе Ржев. После ремонта самолету был установлен срок службы 8 лет, который истекает в следующем году. Таким образом, запас назначенного и межремонтного срока службы позволял этому самолету еще осуществлять эксплуатацию <...>", - уточнил Орманбетов.

В четверг истребитель МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана потерпел крушение близ аэродрома Караганды. По данным министерства обороны, после взлета произошел пожар в одном из двигателей воздушного судна. Летчики катапультировались, позже они были эвакуированы в карагандинскую больницу. Состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, другого - средней степени тяжести.

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