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В Марий Эл загорелся цех бывшего деревообрабатывающего комбината

Возгорание локализовали на площади 800 кв. м

ТАСС, 17 апреля. Цех бывшего древкомбината загорелся в Волжске в Марий Эл, возгорание локализовано на площади 800 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы республиканского ГУ МЧС Федор Емельянов.

"Пожар локализован на площади 800 кв. метров, - сказал он. - Причина пожара устанавливается".

Емельянов отметил, что пожару присваивали второй (повышенный) ранг сложности из-за нехватки звеньев газодымозащитной службы. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Информация о пожаре на улице Молодежной, 1, поступила в 05:18. На момент прибытия пожарных к месту происшествия наблюдалось сильное задымление в здании цеха на площади 600 кв. метров.

В МЧС России добавили, что к тушению пожара привлекались 25 человек и десять единиц техники, в том числе от МЧС РФ - 23 человека и девять единиц техники.

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РоссияМарий Эл
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