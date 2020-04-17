В Марий Эл загорелся цех бывшего деревообрабатывающего комбината

ТАСС, 17 апреля. Цех бывшего древкомбината загорелся в Волжске в Марий Эл, возгорание локализовано на площади 800 кв. метров. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сотрудник пресс-службы республиканского ГУ МЧС Федор Емельянов.

"Пожар локализован на площади 800 кв. метров, - сказал он. - Причина пожара устанавливается".