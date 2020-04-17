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В Подмосковье задержан обвиняемый в покушении на убийство таксиста

Инцидент произошел в Балашихе

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство водителя такси в Балашихе.

Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области, 14 апреля около дома на Кольцевой улице мужчина отказался оплачивать поездку и ударил водителя такси ножом в шею, после чего скрылся. "В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий 40-летний местный житель был задержан. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство водителя такси из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сообщили в ГСУ.

Мужчина был неоднократно судим. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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