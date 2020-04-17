Адвокат Абызова признал вину в покушении на мошенничество

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Адвокат экс-главы Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин признал вину в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщил защитник адвоката Алексей Кирсанов.

"Вершинин признал вину и написал явку с повинной. Хочу подчеркнуть, что ему предъявили обвинение по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление" - прим. ТАСС) и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" - прим. ТАСС)", - сказал Кирсанов.

Ранее сообщалось о задержании Вершинина. Он был одним из адвокатов в деле полковника СК Михаила Максименко, осужденного за взятки от представителей криминального мира, принимал участие в защите бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в начале следствия. Кроме того, Вершинин представлял интересы бывшего майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.