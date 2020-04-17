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Суд продлил арест бывшему главе администрации района в Сочи по делу о мошенничестве

Павел Клопотовский пробудет под арестом до 15 июня

СОЧИ, 17 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд Сочи продлил до 15 июня арест бывшему главе Хостинского района города Павлу Клопотовскому, который обвиняется в покушении на мошенничество. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

21 февраля в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщали, что Центральный районный суд Сочи арестовал до 19 апреля главу Хостинского района Клопотовского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

"15 апреля было рассмотрено дело, арест продлен на два месяца", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, летом 2019 года местный житель обратился к чиновнику с просьбой предоставить разрешение на жилое строение, которое уже возводилось, а также на еще один объект строительства. В обмен на услугу подозреваемый потребовал денежное вознаграждение в 1,5 млн рублей. Глава района был задержан оперативниками 19 февраля 2020 года в ходе передачи взятки. В администрации города ТАСС сообщали, что Клопотовский снят с должности главы района.

Клопотовский занимал должность главы Хостинского района Сочи с 29 августа 2018 года. По данным официального сайта администрации города, новым главой района назначен Иван Савин.

Теги
РоссияКраснодарский край
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