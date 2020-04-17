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Суд в Татарстане приговорил троих мужчин к колонии за изготовление наркотиков

Их также обязали выплатить штрафы

КАЗАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана признал троих мужчин виновными в незаконном производстве наркотических средств и приговорил их на сроки от 11 до 17 лет колонии строгого режима. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Джавиду Магеррамову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф - 270 тыс. рублей, Тимуру Шамсутдинову - 15 лет в колонии строгого режима, штраф - 250 тыс. рублей, Ильдусу Шамсутдинову - 11 лет в колонии строгого режима, штраф - 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подсудимые признаны виновными в незаконном производстве наркотических средств на территории города Набережные Челны и Тукаевского муниципального района Татарстана.

В феврале 2019 года пресс-служба МВД по Татарстану сообщила о ликвидации в республике нарколаборатории. Полицейские установили, что группа лиц, проживающих в Набережных Челнах, продает наркотическое средство мефедрон через интернет-магазин. Сообщники оборудовали лабораторию по синтезированию вещества в подсобном помещении благотворительного фонда.

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