Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, планировавшего совершить нападение на школу. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно", - сказал собеседник агентства.
В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.
СК в отношении подростка возбудил уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывных устройств").