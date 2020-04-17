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Суд арестовал подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

Он будет находиться под стражей два месяца
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© Снимок с видео ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца подростка, планировавшего совершить нападение на школу. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить подозреваемого под стражей на два месяца, до 17 июня включительно", - сказал собеседник агентства.

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В четверг в Красноярске был задержан 14-летний подросток, готовивший вооруженное нападение на школу. У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении. Подросток заявил оперативникам, что готовился 19-20 апреля устроить в школе стрельбу.

СК в отношении подростка возбудил уголовное дело. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к террористическому акту"), ст. 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности") и ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывных устройств").

Теги
РоссияКрасноярский край
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