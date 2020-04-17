В Москве задержали мужчину за незаконное хранение оружия

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали безработного москвича, который незаконно хранил дома револьверы, ружья и большое количество патронов к ним. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

"Полицейские задержали жителя столицы, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов", - сказала она. По словам Гузь, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в квартире на Окской улице были обнаружены, изъяты и направлены на экспертизу предметы, похожие на револьверы, пистолет и два магазина к нему, охотничьи ружья, более 220 патронов, пули и гильзы, а также приспособление для снаряжения патронов.

Экспертиза показала, что один из изъятых револьверов переделан самодельным способом и является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием. Изъятый пистолет относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Оба они пригодны для стрельбы. Остальное изъятое находится на экспертизе.

"Установлено, что задержанный имел разрешение только на три охотничьих ружья, хранившихся у него дома. На протяжении нескольких лет он приобретал оружие посредством сети интернет", - отметила Гузь.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").