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В Удмуртии семерых человек подозревают в организации незаконной игорной деятельности

Они оборудовали каждый зал заведения отдельным неприметным входом и системой видеонаблюдения

ИЖЕВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Следователи в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту незаконного проведения азартных игр в городе Сарапуле. В состав группы, которая организовывала деятельность заведений, входили семь человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского управления СК РФ.

"Следователями СК совместно с сотрудниками МВД по Удмуртской Республике, бойцами Росгвардии и сотрудниками регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, в состав которой входили семеро жителей Сарапула и Сарапульского района, организовавшие незаконную игорную деятельность на территории Сарапула", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору"). По данным СК, 49-летний житель района вместе с соучастниками незаконно открыл в Сарапуле два игорных заведения, где проводили азартные игры на компьютерном оборудовании, получая доход.

Чтобы скрыть деятельность заведения, каждый зал оборудовали отдельным неприметным входом и системой видеонаблюдения, направленной на вход в помещение. "Входные двери с электромагнитным замком открывались администратором зала с пульта управления. Для того, чтобы проникнуть в помещения, сотрудникам Росгвардии пришлось использовать специальные средства и взламывать двери", -добавили в СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли компьютерную технику, 30 комплектов игрового оборудования и более 800 тыс. рублей. Организатор игорного заведения и один из его соучастников задержаны. "За совершенное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до четырех лет", - сообщили в пресс-службе.

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РоссияУдмуртия
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