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Дела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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Следствие просит домашнего ареста для обвиняемого в мошенничестве адвоката Вершинина

Ранее сообщалось, что адвокат Михаила Абызова признал вину и написал явку с повинной

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следствие просит отправить под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"В суд поступил материал на избрание меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении А. Вершинина, обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Вершинин признал вину и написал явку с повинной. Он является адвокатом экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. При этом, по словам адвоката Александра Асниса, следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова. Вершинин также был одним из адвокатов экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и экс-главы ОСБ СК РФ Михаила Максименко.

Теги
РоссияДела в отношении экс-министра Михаила Абызова
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