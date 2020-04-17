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Суд в Крыму продлил арест двум подросткам, обвиняемым в подготовке теракта в Керчи

Они пробудут под стражей до 18 июня

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя продлил до 18 июня 2020 года арест двум подросткам, которые обвиняются в подготовке теракта в Керчи. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

18 февраля в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Керчи выявили двух подростков, готовивших теракты в двух образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. 20 февраля Киевский районный суд Симферополя арестовал подростков до 18 апреля.

"Содержание под стражей обоим подросткам судом продлено до 18 июня 2020 года", - сообщили в суде.

Ранее пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по региону сообщала, что подросткам было предъявлено обвинение по факту приготовления к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

У подростков 2003 и 2004 годов рождения по месту жительства в Керчи были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, приобретенные через интернет, и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Испытания "пробных" взрывных устройств подростки проводили на домашних животных. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России.

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