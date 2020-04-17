Суд отправил под домашний арест обвиняемого в мошенничестве адвоката Вершинина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 16 июня в отношении А. Вершинина, обвиняемого по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере")", - сказала она, отметив, что все участники процесса не возражали против данной меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Вершинин признал вину и написал явку с повинной. Он является адвокатом экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. При этом, по словам адвоката Александра Асниса, следственные действия с Вершининым не связаны с делом Абызова. Вершинин также был одним из адвокатов экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и экс-главы ОСБ СК РФ Михаила Максименко.