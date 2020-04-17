Огонь с горящих хозяйственных построек в Астрахани перекинулся на дачные дома

АСТРАХАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Огонь с горящих хозяйственных построек на окраине Ленинского района Астрахани перешел на дачные участки и дома, пожар охватил восемь зданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области в пятницу.

Пожар начался в 15:36 (14:36 мск), загорелись хозяйственные постройки на площади 200 кв. м.

"В 16:07 (15:07 мск) по прибытии к месту вызова РТП-2 объявлен ранг пожара номер три. Загорание восьми дачных домов и хозяйственных построек. Площадь уточняется", - уточнили в пресс-службе.

На месте пожара работают 38 единиц техники и 121 человек личного состава, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать.