{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Огонь с горящих хозяйственных построек в Астрахани перекинулся на дачные дома

Горят восемь зданий

АСТРАХАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Огонь с горящих хозяйственных построек на окраине Ленинского района Астрахани перешел на дачные участки и дома, пожар охватил восемь зданий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области в пятницу.

Пожар начался в 15:36 (14:36 мск), загорелись хозяйственные постройки на площади 200 кв. м.

"В 16:07 (15:07 мск) по прибытии к месту вызова РТП-2 объявлен ранг пожара номер три. Загорание восьми дачных домов и хозяйственных построек. Площадь уточняется", - уточнили в пресс-службе.

На месте пожара работают 38 единиц техники и 121 человек личного состава, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что огонь удалось локализовать.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти московских больницах
Здания проверяют кинологи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС