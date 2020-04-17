Адвоката Вершинина обвиняют в мошенничестве с $300 тыс.

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Адвокат экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александр Вершинин обвиняется в мошенничестве с 300 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщил защитник Вершинина Алексей Кирсанов.

"Вершинин обвиняется в том, что он по просьбе одного лица взял $300 тысяч у другого и передал третьему лицу. При этом никакой материальной заинтересованности у моего подзащитного не было, а это деяние не было связано с оказанием юридических услуг", - сказал Кирсанов, отказавшись от более подробных комментариев.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что эти $300 тыс. могли принадлежать одному из криминальных авторитетов. "Следствие сейчас проверяет эту версию", - сказал собеседник агентства.

Суд отправил Вершинина под домашний арест до 19 июня.

Несмотря на то, что Вершинин является адвокатом Абызова, по словам адвоката Александра Асниса, следственные действия с ним не связаны с делом экс-министра. Вершинин также был одним из адвокатов экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева и экс-главы ОСБ СК РФ Михаила Максименко.