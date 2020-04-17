МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пяти московских больницах. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о "минировании" пяти столичных больниц. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

8 апреля в Москве проверяли пять больниц из-за угрозы взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".