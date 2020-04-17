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Прокуратура выявила фейк о вывозе тел умерших от коронавируса из обсерватора в Москве

Следователи также потребовали возбудить уголовное дело

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прокуратура выявила фейковую новость в интернете о ночном вывозе тел умерших от коронавирусной инфекции из обсерватора в районе Крылатское Москвы и потребовала возбудить дело. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Согласно информации департамента труда и социальной защиты населения Москвы, данный обсервационный центр предназначен для оказания карантинных услуг лицам, нуждающимся в изоляции, - здоровым людям, вынужденным уйти на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией. По данному факту прокуратурой Москвы проведена проверка. Материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сообщили в Генпрокуратуре.

Также в интернете выявлена недостоверная информация о заражении коронавирусом через тестирование. Видео было размещено в YouTube под названием "Заражение COVID-19 происходит через тесты". Его автор утверждает, что коронавирус якобы вывели в лаборатории из вируса летучих мышей и он не передается от человека к человеку, а "к людям его заносят через тестирование, так как 15-20 % тестов заражены". На официальных интернет-ресурсах стопкоронавирус.РФ, Минздрава России, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения говорится, что коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем. "Утверждение автора видеообращения о том, что заражение происходит в результате тестирования может послужить основанием для отказа людей от его проведения и несвоевременному оказанию помощи лицам с тяжелым течением болезни", - подчеркнули в ведомстве.

На Нижегородском сайте nn-card.com выявлен фейк о необходимости получения карты жителя Нижегородской области для передвижения по территории региона, что не соответствует действительности.

"Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ", - заключили в Генпрокуратуре.

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