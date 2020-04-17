{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные в Астрахани ликвидировали открытый огонь на площади почти 3 тыс. кв. м

Никто не пострадал

АСТРАХАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Пожарные объявили о ликвидации открытого огня на окраине Астрахани, горели хозяйственные постройки, дачные дома и сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар начался в 15:36 (14:36 мск) в Ленинском районе Астрахани, загорелись хозяйственные постройки на площади 200 кв. м. Позже огонь перекинулся на дачные дома.

"17:06 (16:06 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная площадь - 250 кв. м хозяйственных построек и 2500 кв. м сухой растительности", - говорится в сообщении.

На месте работали 121 человек личного состава и 38 единиц техники. Пострадавших нет, угроза жилым помещениям ликвидирована, уточнили ТАСС в ведомстве.

Теги
РоссияАстраханская область
Реклама на ТАСС
Угроза взрыва в пяти московских больницах оказалась ложной
Кинологи не обнаружили взрывных устройств
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС