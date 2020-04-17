Пожарные в Астрахани ликвидировали открытый огонь на площади почти 3 тыс. кв. м

АСТРАХАНЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Пожарные объявили о ликвидации открытого огня на окраине Астрахани, горели хозяйственные постройки, дачные дома и сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар начался в 15:36 (14:36 мск) в Ленинском районе Астрахани, загорелись хозяйственные постройки на площади 200 кв. м. Позже огонь перекинулся на дачные дома.

"17:06 (16:06 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная площадь - 250 кв. м хозяйственных построек и 2500 кв. м сухой растительности", - говорится в сообщении.

На месте работали 121 человек личного состава и 38 единиц техники. Пострадавших нет, угроза жилым помещениям ликвидирована, уточнили ТАСС в ведомстве.