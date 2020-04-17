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Угроза взрыва в пяти московских больницах оказалась ложной

Кинологи не обнаружили взрывных устройств

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва в пяти московских больницах не подтвердились. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Все здания пяти больниц проверены кинологами. Никаких взрывных устройств не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

8 апреля в Москве проверялись еще пять больниц из-за угрозы взрыва.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна угроза не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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