В Москве покатившийся по парковке автомобиль без водителя насмерть сбил 86-летнего мужчину

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пешеход погиб в ДТП на юге Москвы - его насмерть сбил самопроизвольно покатившийся автомобиль. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"В 17:05 в районе дома 37 на улица Миклухо-Маклая, произошло ДТП - наезд на пешехода. Автомобиль покатился самопроизвольно и сбил пешехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Со своей стороны источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, жертвой ДТП стал 86-летний мужчина инцидент произошел на парковке в отсутствие водителя.