Участника акции у консульства Чехии в Петербурге оштрафовали на 20 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Участник акции у генерального консульства Чехии на Тверской улице в Санкт-Петербурге, которая прошла в четверг, привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

На него составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и оштрафовали на 20 тыс. рублей. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга ТАСС подтвердили данную информацию.