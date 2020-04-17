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Участника акции у консульства Чехии в Петербурге оштрафовали на 20 тыс. рублей

На него составили протокол о нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Участник акции у генерального консульства Чехии на Тверской улице в Санкт-Петербурге, которая прошла в четверг, привлечен к административной ответственности.

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Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

На него составили протокол по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и оштрафовали на 20 тыс. рублей. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга ТАСС подтвердили данную информацию.

Теги
ЧехияРоссияСанкт-Петербург
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