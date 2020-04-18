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Следственный комитет возбудил дело из-за незаконной свалки под Петербургом

Речь идет о мусороперерабатывающем заводе в поселке Янино Всеволожского района

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту угрожающего окружающей среде размещения отходов на территории завода в поселке Янино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде")", - сказано в сообщении пресс-службы.

По данным СК, в марте в СМИ сообщалось о том, что в поселке Янино Всеволожского района завод по переработке бытовых отходов действует с нарушением природоохранного законодательства. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации. Следствие установило, что на территории производственной зоны поселка располагается завод по механизированной переработке бытовых отходов. Отходы на территории предприятия размещали с нарушением действующего природоохранного законодательства, что создало угрозу причинения существенного вреда окружающей среде.

Следователи уже получили правоустанавливающие документы и назначили судебные экспертизы в сфере охраны окружающей среды.

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РоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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