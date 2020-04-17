Хинштейн попросит ГП проверить действия правоохранителей по делу "Омбудсмена полиции"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратится в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить действия правоохранителей в отношении руководителя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, проходящего свидетелем по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции.

"Прочел обращение "Омбудсмена полиции", адресованное мне. В понедельник направлю подробный запрос генпрокурору [Игорю Краснову] о проверке законности действий полиции, которые, в самом деле, вызывают множество вопросов", - написал Хинштейн в своем Twitter в пятницу.

В обращении к депутату Воронцов заявляет, что за свою общественную деятельность переживает уже второй обыск в квартире. "Вызвали спецназ, выломали дверь, напугали жену, напугали маленького ребенка... И все ради чего? Чтобы снова допросить меня в качестве свидетеля. По новому сфабрикованному уголовному делу", - утверждается в его публикации в телеграм-канале "Омбудсмен полиции".

Ранее адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, представляющий интересы Воронцова, рассказал, что в квартире последнего был проведен обыск, после чего в сопровождении машины ГАИ и автобуса спецназа он был доставлен в отдел собственной безопасности УВД по ЮВАО для допроса следователем СК в качестве свидетеля.

Как сообщали в СК, 2 апреля в одном из сообществ "ВКонтакте" неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов в интернете была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений, в котором якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом, заставляют их делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции". Ранее сам он сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.

Проект "Омбудсмен полиции" представляет собой одноименные группу "ВКонтакте" и телеграм-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.