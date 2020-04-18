В результате пожара в Серпухове погибли два человека

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар начался в квартире в подмосковном Серпухове на площади 20 кв. метров. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Информация о пожаре в квартире на четвертом этаже на улице Форма, дом 4, поступила в 23:30 в пятницу. "В результате пожара выгорела квартира на площади 20 кв. метров - горели личные вещи и мебель. Пожарными подразделениями по лестничным маршам были выведены четыре человека, один из них был госпитализирован в ГБ им. Семашко, трое осмотрены амбулаторно. Два человека погибли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в 00:30 пожар был локализован, а в 00:38 - ликвидировано открытое горение. К тушению пожара привлекались 24 человека и восемь единиц техники.