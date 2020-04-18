{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате пожара в Серпухове погибли два человека

Еще четверо получили травмы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Пожар начался в квартире в подмосковном Серпухове на площади 20 кв. метров. Как сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС России, погибли два человека, еще четверо пострадали.

Информация о пожаре в квартире на четвертом этаже на улице Форма, дом 4, поступила в 23:30 в пятницу. "В результате пожара выгорела квартира на площади 20 кв. метров - горели личные вещи и мебель. Пожарными подразделениями по лестничным маршам были выведены четыре человека, один из них был госпитализирован в ГБ им. Семашко, трое осмотрены амбулаторно. Два человека погибли", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в 00:30 пожар был локализован, а в 00:38 - ликвидировано открытое горение. К тушению пожара привлекались 24 человека и восемь единиц техники.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Следственный комитет возбудил дело из-за незаконной свалки под Петербургом
Речь идет о мусороперерабатывающем заводе в поселке Янино Всеволожского района
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС