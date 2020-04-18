В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное в Хабаровском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета, в результате погибли три человека.

Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета упал легкомоторный самолет марки Л-4. На борту находились три человека, по предварительным данным, они погибли", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются.

Информацию о падении самолета ТАСС подтвердил заместитель председателя правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук. По его словам, легкомоторный самолет упал в 60 км от аэродрома Калинка.

По информации администрации Хабаровского района, машина загорелась при падении, в настоящее время возгорание потушено. Представитель районных властей уточнил, что Л-4 выполнял коммерческий рейс.

Как сообщили ТАСС в ЕДДС, вылет был запланирован на 10:30 из аэропорта Калинка в направлении села Лесное.

Год назад 27 апреля на аэродроме Калинка упал самолет Як-18. Тогда погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолета Сергей Ланкин. Оба были опытными летчиками. Левшин также был организатором акции "Эскадрилья героев", в рамках которой в День Победы над Хабаровском пролетали самолеты, на фюзеляжах которых размещались фотографии военных летчиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.