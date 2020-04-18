В Хакасии задержан и.о. замглавы республики при получении взятки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова при получении взятки. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы Республики Хакасия Сергея Новикова. Новиков был задержан с поличным. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

В декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между республиканским ГКУ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму более 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. По данным следствия, Новиков потребовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн рублей за покровительство деятельности фирмы и помощь в решении вопроса по заключению контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за работы. "17 апреля 2020 года в Абакане Новиков при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в виде части денежного вознаграждения в сумме 2 млн рублей", - уточнила Петренко.