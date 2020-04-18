{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб в результате ДТП в Кузбассе

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 18 апреля. Пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали и один погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кемеровской области, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Предварительно установлено, что 22-летний водитель машины ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель иномарки, а также пассажиры обеих машин, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Теги
РоссияКемеровская область
Реклама на ТАСС
Причиной крушения самолета в Хабаровском крае могла стать ошибка пилота
По данным источника в правоохранительных органах, среди версий ЧП также рассматривается отказ техники
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС