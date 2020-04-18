Один человек погиб в результате ДТП в Кузбассе

ТАСС, 18 апреля. Пятеро человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали и один погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кемеровской области, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Предварительно установлено, что 22-летний водитель машины ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla. В результате аварии водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель иномарки, а также пассажиры обеих машин, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.