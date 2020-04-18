В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после крушения самолета

ТАСС, 18 апреля. Уголовное дело возбуждено по факту крушения самолета Л-4 в Хабаровском крае. Об этом в субботу сообщили ТАСС в Дальневосточном следственном управлении на транспорте (СУТ) СК РФ.

"Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта")", - рассказали в пресс-службе управления.

В субботу в районе села Лесное Хабаровского края произошло крушение частного самолета Л-4, в результате чего погиб пилот и три пассажира.

Следствием отрабатываются следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Следственная группа проводит осмотр места происшествия.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, на место происшествия выехали заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Роман Доценко и.о. Хабаровского транспортного прокурора Денис Челышев. "В связи с авиационным событием Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Легкий многоцелевой винтовой самолет-амфибия Л-4 имеет размах крыльев 13,5 м, длина - 8,5 м, максимальная взлетная масса 1300 кг, скорость 170 км/ч, потолок 4 км, экипаж - 1 пилот, принимает на борт три пассажира.