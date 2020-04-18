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Комиссия МАК приступила к расследованию крушения самолета в Хабаровском крае

В результате ЧП погибли четыре человека

ТАСС, 18 апреля. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения самолета Л-4 в Хабаровском крае. Об этом в субботу сообщается на сайте МАК.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

18 апреля легкомоторный самолет разбился недалеко от поселка Лесное во время учебно-тренировочного полета, погибли четыре человека. Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело. Следствием отрабатываются версии: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна. Следственная группа проводит осмотр места происшествия.

Теги
РоссияХабаровский край
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