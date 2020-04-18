В Кирове полицейские нашли одного из напавших на врача скорой помощи

КИРОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Полиция нашла одного из напавших на бригаду скорой помощи в Кирово-Чепецке, где избиение врача попало на видео и было размещено в сети. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

"Найден один из нападавших на бригаду скорой помощи. Напомним, в ночь на 18 апреля двое нетрезвых жителей Кирово-Чепецка напали на водителя и врача неотложки и нанесли побои. Выражаем благодарность сотрудникам полиции за оперативную работу в это непростое время! Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что по факту нападения на медицинских работников проводится проверка. Выяснением обстоятельств произошедшего также занимаются следователи регионального следственного управления СК РФ.