На Камчатке из кратера высочайшего вулкана Евразии потекла лава

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 апреля. /ТАСС/. Потоки лавы появились ночью в воскресенье на восточном склоне самого высокого в Евразии вулкана Ключевского на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

"На восточном склоне Ключевского появился лавовый поток. На сайте института выведены изображения с камер видеонаблюдения, установленных в районе вулкана. На них видно, что лава продолжает вытекать из кратера", - сказали ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Извержение Ключевского началось 1 ноября прошлого года и продолжается до сих пор. Вулканологи наблюдают термальную аномалию, пепловые шлейфы, редко - лавовые потоки. По мнению ученых, угрозы для жителей полуострова они пока не представляют.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Усть-Камчатского района не поступало звонков от жителей с сообщениями об угрозе жизни и здоровью в связи с извержением.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.