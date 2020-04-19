В Красноярском крае два человека погибли при пожаре на даче

ТАСС, 19 апреля. Два человека погибли в результате пожара на даче в Манском районе Красноярского края, сообщила журналистам пресс-служба регионального главка МЧС в воскресенье.

"На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны в 00:11 (20:11 мск 18 апреля) к месту пожара дачный дом полностью охвачен огнем. Площадь пожара - 30 кв. м. Локализация пожара - в 04:20 (00:20 мск) на площади 30 кв. м. Ликвидация - в 08:20 (04:20 мск)", - говорится в сообщении.

"Предварительная причина пожара уточняется. При разборке обрушившихся конструкций обнаружены обгоревшие останки двух человек", - добавили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 14 человек, использовалось шесть единиц техники.

Манский район располагается в центральной части Красноярского края.